Dalla Fondazione Nuovo Ospedale una strenna natalizia per dire grazie ai medici e infermieri di Verduno (FOTO)

Un’occasione per esprimere la gratitudine di tutti a quei medici, infermieri e operatori sanitari che da mesi si spendono con sacrificio nella battaglia contro il Covid-19. E insieme un’occasione per fare un punto sulle tante iniziative che la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra ha ancora in serbo per fare di Verduno un’eccellenza di cui i cittadini di Langhe e Roero possano andare sempre più fieri.



Queste le motivazioni della cerimonia che nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre, ha anticipato la distribuzione del dono natalizio – un panettone e una bottiglia di Moscato d’Asti o Asti Spumante – col quale la onlus intende dimostrare la propria riconoscenza ai circa 2.500 dipendenti e collaboratori dell’Asl Cn2.



Un omaggio reso concretamente possibile grazie alla generosità dimostrata da tre importanti nomi di quella schiera di imprenditori che da sempre rendono possibile il meritorio agire della Fondazione: Tcn Group di Alba, presente con l’imprenditore Giuseppe Bernocco, per i panettoni Galup; le cantine associate al Consorzio dell’Asti, rappresentata dal suo presidente Romano Dogliotti, per le bottiglie di dolce aromatico; l’Ondalba di Baldissero d’Alba – intervenuta col fondatore Franco Allasia - per le speciali confezioni realizzate appositamente per l’occasione.



"Ognuno qui ha messo un pezzo", ha sorriso il presidente della Fondazione Bruno Ceretto, ricordando alla platea di sanitari, imprenditori e autorità – con in testa l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi – la filosofia che sin dalla sua nascita ispira la onlus nel dare corso al motto "ricevere per restituire".



"Nel mio primo anno e mezzo di mandato alla guida di questa realtà – ha spiegato il noto produttore vinicolo – ho dovuto ascoltare tante critiche, quasi sempre gratuite, rivolte al nuovo ospedale. Da cinque mesi a questa parte, da quando cioè Verduno è aperto, le cose sono molto cambiate e sono convinto che questi spazi verranno sempre più apprezzati, grazie alle persone che ci lavorano e grazie anche all’opera della Fondazione. Noi siamo orgogliosi dell’ospedale come lo siamo di questa piccola festa, realizzata grazie al contributo di queste aziende e di quelle che da sempre supportano questa impresa. Finché avremo questo approccio, finché ci sentiremo una grande famiglia, non potremmo che fare bene".



Prima di lui era toccato al direttore Luciano Scalise fare il punto sui diversi progetti che in questo momento stanno impegnando la onlus.

Dopo aver provveduto all’acquisto degli arredi e di molte delle avveniristiche strumentazioni di cui l’ospedale è dotato – e mentre procede l’opera di allestimento dei locali e macchinari che a partire dalla primavera prossima consentiranno l’entrata in funzione della radioterapia –, la Fondazione sta ora lavorando alla progettazione dei giardini curativi che, grazie al rinnovato sostegno della famiglia Ferrero, adorneranno non solo l’esterno dell’ospedale, ma anche numerosi spazi interni, sulla base di uno studio partecipato che sta coinvolgendo i diversi reparti.



Nel frattempo si lavora alla realizzazione del futuro auditorium, fondamentale per fare di Verduno la sede di convegni e simposi medici, mentre a queste iniziative si affiancherà presto l’organizzazione di un concorso pubblico finalizzato a realizzare nuovi abbellimenti interni nella struttura progettata dall’architetto e urbanista francese Aymeric Zublena. Ai 76 Comuni che fanno parte dell’Asl è stato intanto chiesto di produrre un’immagine rappresentativa delle diverse città e paesi, di modo che i più bei scorci di Langhe e Roero possano andare a costituire lo sfondo dell’atrio del terzo piano ha ospitato questo come tutti i più recenti incontri pubblici realizzati in ospedale.



E’ quindi toccato al presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl, il primo cittadino di Cossano Belbo Mauro Noè, rappresentare la riconoscenza dei cittadini di Langhe e Roero per i tanti sacrifici fatti in questi mesi dagli operatori ospedalieri, ricordando al contempo l’importanza di tornare a investire sulla medicina del territorio.



Un invito raccolto dall’assessore regionale Icardi che, dopo aver ringraziato i dipendenti della Cn2 per gli importanti sforzi fatti per rendere possibile il trasloco completato nel luglio scorso, ha illustrato i passi mediante i quali l’attuale Giunta piemontese intende invertire la rotta imboccata dalla sanità pubblica negli ultimi venticinque anni, dal nuovo inquadramento dei medici di famiglia alla futura revisione del rapporto tra popolazione e posti-letto: lo stesso che negli anni ha portato una struttura come Verduno, nata per accogliere oltre 500 posti-letto, a contarne 350.



"Siamo alla fine di un anno molto particolare – ha concluso il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio – e certamente manca lo spirito per grandi feste. Quello che però posso ben testimoniare, parlando di generosità e restituzione, è come nei due anni che ho già trascorso qui la Fondazione non abbia mai mancato l’obiettivo di portare a questa realtà doni sempre nuovi, insieme a sempre nuove iniziative. Noi riceviamo e sentiamo forte il bisogno di restituire. Mi faccio interprete di tutti noi testimoniando il grande desiderio di poter quanto prima superare questa emergenza per tornare a offrire con la massima qualità i servizi e le prestazioni di cui la nostra popolazione continua ad avere bisogno. Speriamo davvero che i sacrifici che tutti siamo chiamati a fare ci mettano nelle condizioni di poterlo fare quanto prima".