Fossano: convocato per lunedì 21 dicembre l’ultimo consiglio comunale del 2020

Si riunirà lunedì 21 dicembre il Consiglio comunale di Fossano che, considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato convocatao nuovamente in via telematica. La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune.

Successivamente alle comunicazioni del sindaco, verranno discussi i punti a relazione degli assessori Paesante David e Lamberti Angelo. A relazione del primo cittadino Dario Tallone invece, vi sarà l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia Urbana e la revisione ordinaria delle partecipazioni.

Tra i punti a relazione degli assessori vi sono: la verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, le istanze pervenute da enti religiosi e concorso comunale, l’approvazione del DUP 2021-2024, l’approvazione delle aliquote IMU e IRPEF per l’anno 2021 e l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.