Garessio e Ormea, terminata la prima fase dei lavori dell'esercito nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre

È terminata in questi giorni a Garessio e Ormea in provincia di Cuneo la prima fase dei lavori a favore dei comuni piemontesi pesantemente colpiti dall’alluvione di inizio ottobre.

I Genieri Alpini, adottando tutte le necessarie cautele e la massima attenzione anche ai protocolli di sicurezza governativi legati al Covid-19, hanno operato in coordinamento con le Autorità locali e le attività sono state gestite da una Sala Operativa presso la sede del 32° Reggimento Genio Guastatori in Fossano.

Sotto la direzione del Comando Truppe Alpine (Comando multifunzione d’area per tutto il nord-ovest), gli assetti della Brigata Alpina “Taurinense” – già impegnati in molteplici attività concorsuali, fornite per il contrasto alla pandemia da COVID-19, nel quadro del generale supporto dell’Esercito e delle Forze Armate al sistema “Paese”, quali l’allestimento di tensostrutture presso gli ospedali, l’effettuazione di tamponi rapidi presso i Drive Through Difesa (DTD) e il trasporto interospedaliero di pazienti, sono costantemente pronti ad intervenire su attivazione delle Prefetture o della Sala Operativa della Regione Piemonte con i propri nuclei di Pronto Intervento.