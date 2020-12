"Il Fiore della Vita" regala alla Pediatria di Savigliano un impianto di raffrescamento per i bambini che devono fare la chemio (VIDEO)

Il dott. Luigi Besenzon, primario della Pediatria di Savigliano e capo dipartimento dell’area materno-infantile dell’ASL CN1, il 31 dicembre prossimo matura il tempo della meritata pensione. Venerdì 18 sarà il suo giorno in Reparto dopo venti anni di attività.

Venti anni in cui il Reparto e tutta l’area materno-infantile si è progressivamente evoluta sotto la sua guida.

Grazie al dott. Besenzon, pediatra oncologo, all’ospedale di Savigliano è stata assegnata l’Antenna di 2° livello, riferimento per tutta la provincia di Cuneo, nell’ambito della Rete regionale di Oncologia e Oncoematologia istituita, prima in Italia, nel 2004 il cui centro di Riferimento Interregionale – HUB – è l’Ospedale Infantile “Regina Margherita”.

Recentemente sono stati effettuati importanti lavori di ammodernamento, di messa a norma e di umanizzazione. La collaborativa volontà dell’Azienda CN1 con il suo Direttore Brugaletta, l’efficienza dell’ufficio Tecnico interno, il contributo del “Fiore della Vita” hanno restituito un reparto praticamente nuovo. Ulteriore nota di merito va alla illustratrice Romina Panero, da tempo collaboratrice della nostra Organizzazione per i laboratori creativi e di lettura, che ha costruito sui muri un percorso spensierato, accompagnando i piccoli degenti fra animaletti come ranocchie, oche, galline, volpi, ricci, gufi.

Il presidente de “Il Fiore della Vita”, dott. Gianfranco Capello: “Da un lato siamo molto soddisfatti per aver restituito ai bambini ed alle loro famiglie un ambiente accogliente, completamente refrigerato, colorato e leggero come i muri delle camerette di casa, e nello stesso tempo un Reparto all’altezza della professionalità del personale medico ed infermieristico. Tutto questo coincide, tuttavia, con il pensionamento del dott. Besenzon, cui si deve la nascita e lo sviluppo della nostra organizzazione. Avendo vissuto l’esperienza sofferta e traumatica dei nostri figli affetti da malattie oncoematologiche, con altri genitori abbiamo compreso come fosse importante creare qualcosa che, affiancando l’equipe medico scientifico, aiutasse i bambini e le loro famiglie durante il percorso della malattia. In questo ha giganteggiato la figura del dott. Besenzon che ha saputo costruire una squadra di collaboratori altamente professionalizzata quanto dotata di eccellente umanità. La pensione è meritata, ma di più ancora il nostro grazie, la nostra riconoscenza per le sue indubbie qualità medico –scientifiche quanto per il suo modo di approcciarsi con i bambini, infondendo in loro sicurezza e consapevolezza di essere “in mani amiche”. E anche per il sostegno che mai ha fatto mancare a noi genitori, sempre diretto, sempre corretto, sempre attento a smorzare ogni nostro inevitabile scoramento. Grazie, dott. Besenzon e buon pensionamento a nome di tutto “Il Fiore della Vita”, augurandoci che quanto da Lei seminato e ben coltivato possa avere la giusta continuità. “