"Cosa accadrà alla scuola da gennaio?": il gruppo PAS di Mondovì ne ha parlato con l'amministrazione

Gennaio 2021 si avvicina e contemporaneamente crescono gli interrogativi delle famiglie sulla riapertura delle scuole. "Cosa accadrà dal 7 gennaio?": questa è la domanda che il gruppo "Priorità alla scuola" di Mondovì ha posto all'amministrazione comunale attraverso un confronto online, svoltosi ieri sera, giovedì 18 dicembre.

A prendere parte all'incontro una ventina di genitori, due studentesse del liceo linguistico e i due assessori monregalesi Luca Robaldo ed Erika Chiecchio che hanno risposto alle domande delle famiglie.

Le incognite sono ancora tante, ma le richieste dei genitori sono chiare: tornare a far lezione in presenza, adottando un sistema che possa aiutare a garantire la durata della ripresa delle lezioni nel tempo. Per questo motivo Anna Lidia e Valentina Giacardi del gruppo PAS Mondovì, già nelle scorse settimane, avevano redatto un documento denominato "Welfare generativo in tempo di Covid" per analizzare le problematiche e proporre alcune soluzioni.

L'idea può riassumersi in cinque step: potenziamento trasporti con la collaborazione di partner privati, tracciamento e screening massivo, coinvolgimento di associazioni benefiche territoriali, nuova educazione civica per i ragazzi, monitoraggio nei pressi delle scuole e alle fermate degli autobus.

Le testimonianze condivise nell'incontro di ieri, da parte dei genitori e delle studentesse, fanno emergere la necessità del ritorno alla scuola in presenza per ragioni sociali e didattiche: dall'impossibilità di sfruttare al meglio le lezioni con docente madrelingua al grave divario che la DAD crea dalle fasce deboli della popolazione.

"Capisco perfettamente il vostro senso di scoramento e come amministrazione rinnoviamo il nostro impegno ad ascoltare e aiutare le famiglie e gli studenti" - ha spiegato Robaldo - "Le incognite sono tante e molto dipenderà dall'andamento della curva dei contagi, certamente si farà il possibile per tornare a far lezione in presenza o almeno in buona percentuale, ma lo scenario è davvero molto complesso."

Per quanto riguarda i trasporti, come spiegato dall'assessore competente Erika Chiecchio, alla ripresa verranno organizzati dei bus "bolla" sui quali viaggerà sempre lo stesso gruppo di studenti, con una capienza massima sui mezzi non superiore al 50%. La stessa percentuale verrà applicata per le corse della funicolare. Questo comporterà necessariamente un aumento del numero di mezzi: è previsto un incremento di più di 100 bus sulla provincia di Cuneo. In accordo con le società dei trasporti e gli istituti scolastici, in modo da aumentare il numero di fermate (più vicine alle scuole per accorciare il tragitto e ridurre le possibilità di assembramento, ndr) e un orario sfalsato di qualche minuto per la medesima ragione.