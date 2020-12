Moratoria mutui: ok a ulteriore proroga sino a fine marzo 2021

La moratoria sui mutui conferma il proprio appeal nei confronti del mondo della famiglia, del lavoro dipendente e autonomo e della piccola e media impresa.



Proprio ieri l'Abi, l'associazione bancaria italiana presieduta da Antonio Patuelli, ha comunicato ufficialmente il prolungamento di tale opportunità a favore delle tre sopra citate categorie sociali ed economiche, in considerazione della protratta emergenza sanitaria derivante dalla seconda ondata della pandemia da coronavirus.



In senso cumulativo, salgono pertanto a nove i mesi utilizzabili per i quali ottenere la sospensione del piano di ammortamento e restituzione dei prestiti.



Gli Istituti creditizi si confermano pertanto soggetti di politica economica così come per i prestiti assistiti dal fondo di garanzia del Medio Credito centrale, in attuazione di pur molto complesse regole giuridiche statali, come più volte ribadito dallo stesso Presidente Patuelli e dal Banchiere e stretto collaboratore Beppe Ghisolfi.