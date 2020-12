Nuovo assetto di piazza Europa: Cuneo per i Beni Comuni chiede tempo e nuove informazioni prima del bando di progettazione

Che il gruppo consigliare cuneese Cuneo per i Beni Comuni sia da sempre tra le anime più critiche nei confronti del progetto di riqualificazione di piazza Europa - quello originario e quello rivisto e presentato alla II^ commissione consiliare il 9 dicembre - non è cosa nuova.

Ugo Sturlese, Nello Fierro e Luciana Toselli hanno presentato in vista dell'ultimo consiglio comunale del 2020 un nuovo ordine del giorno incentrato sulla tematica.

Il nuovo documento illustrato in commissione, nelle parole di Cuneo per i Beni Comuni, " modifica profondamente l’assetto attuale della piazza prevedendo l’abbattimento dell’alberatura presente (i Cedri dell’Atlante) sostituita da piante rade e di altezza inferiore, e modifica l’assetto complessivo del sagrato della Piazza inserendo fra l’altro nuovi volumi quali un padiglione destinato ad attività culturali davanti agli edifici del lato Ovest della piazza e uno più piccolo a copertura della rampa di uscita dall’area interrata presente su corso Giolitti ".

Le dimensioni del parcheggio interrato e il numero dei box e degli stalli di sosta presenti vengono ridotti e allontanati dai confini delle abitazioni: "Cambia inoltre - prosegue il testo dell'ordine del giorno - il meccanismo del finanziamento, non più in project-financing ma con finanze proprie del Comune, cosa che ha suscitato una forte critica da parte della Consulta dei Quartieri che non giudica tale opera necessaria o comunque prioritaria rispetto ad altri interventi da loro richiesti al Comune".

Il gruppo consigliare chiede quindi, prima di procedere con i necessari bandi, di entrare in possesso dei pareri ufficiali e documentati di approvazione da parte dell’organo competente della Presidenza del Consiglio che avallino la nuova procedura adottata, la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che certifichi la conformità del nuovo Piano di fattibilità al PRG sia sotto il profilo della viabilità sia della destinazione dei volumi di nuova costruzione e la documentazione delle forme e delle voci di finanziamento mediante cessione di beni di proprietà pubblica e la loro certezza di realizzazione.

L'ordine del giorno si discuterà, insieme a un'interpellanza di Alberto Coggiola (Fratelli d'Italia), nelle serate di lunedì 21 e martedì 22 ottobre.