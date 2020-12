Parco del Monviso: istruttore amministrativo cercasi

Per essere ammessi a partecipare al concorso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, valido per l’iscrizione all’università, conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status equiparato a norma di legge, godere dei diritti civili e politici; avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; essere in possesso della patente di guida di categoria B; non aver riportato condanne penali che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; avere idoneità psico-fisica a svolgere l’impiego (L’Ente si riserva il diritto di sottoporre a visita medica preventiva i vincitori del concorso in base alla normativa vigente); non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego stabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del DPR 3/1957, per aver prodotto, al fine di conseguire l’impiego, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; avere assolto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985); conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza della lingua inglese.

La padronanza di tali materie sarà accertata nella prova orale.