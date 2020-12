Riceveranno un'anticipazione della tredicesima: Natale meno amaro per i lavoratori della casa di riposo di Mondovì

Nei giorni scorsi alcune sigle sindacali avevano denunciato che i dipendenti della casa di riposo Sacra Famiglia di Mondovì non avrebbero percepito la tredicesima.

La notizia era rimbalzata su tutti i giornali e lo stesso sindaco di Mondovì Paolo Adriano aveva coinvolto i primi cittadini delle sette sorelle per chiedere un intervento della Regione, per far fronte alla grave crisi economica in cui versano le RSA della nostra provincia e non solo.

La situazione critica del "Sacra Famiglia" era già stata oggetto di analisi nel corso dell'ultimo consiglio comunale, durante il quale, era stato chiaramente spiegato dal sindaco che, anche a causa della riduzione del numero degli ospiti, e di conseguenza delle rette, la struttura aveva un ammanco di circa 80 mila euro in entrata al mese.

C'è una grave crisi di liquidità in molti istituti, derivanti da motivazioni note ai più, per cui l’intervento regionale generalizzato sul territorio a supporto delle case di riposo che ne facciano richiesta, sembra essere, seppur temporaneamente, l’unica soluzione per le coperture delle spese necessarie a gestire la situazione emergenziale, in attesa che il vaccino possa nei prossimi mesi mutare la situazione, consentendo un ripristino accettabile della situazione atta a correggere i bilanci degli enti.

In questa fase critica per le famiglie e i lavoratori interessati, il Csa e la Cisl hanno cercato soluzioni per il bene dei lavoratori della casa di riposo di Mondovì e non solo.

"Abbiamo cercato di comprendere - scrivono Flaviana Desogus CISL FP e Luigi Arace CSA - se ci potessero essere soluzioni concrete al mancato pagamento delle tredicesime con le tempistiche consuete, chiedendo all’ente di poter corrispondere un anticipo di tali risorse a dicembre e la restante quota con la mensilità di gennaio.

A fronte di tale richiesta formulata nei confronti del presidente e al Cda della casa di riposo, abbiamo avuto riscontro positivo; infatti dopo aver fatto tutte le verifiche necessarie, l’ente si è dichiarato disponibile a corrispondere un’anticipazione di 500 euro ai dipendenti. Abbiamo inoltre richiesto che a gennaio riprendano gli incontri con le OOSS, al fine di confrontarci sulla futura gestione della casa di riposo e sull’effettiva situazione economica organizzativa. Riconosciamo al Presidente e al CDA l’impegno a trovare soluzione seppur parziale alla vicende delle tradicesime che in questa fase possano ridare parziale serenità ai dipendenti, con l’auspicio che in prospettiva le decisioni- valutazioni possano trovare maggiore condivisione per la soluzione dei problemi delle famiglie e dei dipendenti.