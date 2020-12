Statale "di Santa Vittoria": proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione

Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 231 “di Santa Vittoria”.

Per consentire l’avanzamento delle attività, a partire da lunedì 21 e fino a mercoledì 23 dicembre sarà in vigore il senso unico alternato a Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo. L’intervento interesserà la statale per un tratto di circa 600 metri con cantiere attivo tra le 7 e le 19.