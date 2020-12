Cadono calcinacci in via Medaglia d'Oro a Cuneo, colpita una trentenne: è grave

Incidente in via Medaglia d'Oro a Cuneo, all'angolo con via Giacosa. Una donna trentenne, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è stata travolta da calcinacci questa mattina (venerdì 18 dicembre) poco dopo le ore 9.

Ancora da accertare la dinamica dei fatti. La giovane donna è stata portata all'ospedale Santa Croce di Cuneo per un trauma cranico. Le sua condizioni sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.