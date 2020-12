Champions League, tutto sulle avversarie delle italiane negli ottavi

Tre su quattro: l'Italia ha sfiorato l’en-plein nella fase a gironi di Champions League. Juventus (come prima nel proprio girone), Lazio e Atalanta (da seconde) hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale. L’Inter è rimasta al palo, nonostante l’opportunità di giocarsi la qualificazione all’ultima giornata, in casa, contro lo Shakhtar.

Nel complesso, comunque, il bottino non è stato disprezzabile: la Juve, in un girone dove la qualificazione non era in discussione, è riuscita comunque a conquistare il primato a spese del Barcellona, l’Atalanta ha impreziosito il suo cammino con le vittorie ad Amsterdam, contro l’Ajax (poi retrocesso in Europa League), e a Liverpool, mentre la Lazio ha portato a casa 4 punti su 6 col Dortmund.

Come prevedibile, però, a Lazio e Atalanta toccano avversarie durissime negli ottavi di finale. Tutt’altro discorso per la Juventus che, probabilmente, ha pescato l’avversario più semplice tra quelli possibili nell’urna di Nyon.

Juventus-Porto

Andata il 17 febbraio, al Do Dragao, ritorno a Torino il 9 marzo. La Juventus parte nettamente favorita contro i campioni del Portogallo che, comunque, negli ultimi due anni sono riusciti a raggiungere almeno gli ottavi di Champions, arrivando ai quarti nel 2018-19. Insomma, non mancheranno ovviamente le difficoltà per gli uomini di Pirlo che dovranno contenere soprattutto il messicano Corona e Luis Diaz, senza dimenticare una vecchia conoscenza del nostro calcio, Felipe Anderson. In panchina c’è Sergio Conçeiçao, ex di Lazio e Inter, che ha conquistato due dei tre ultimi campionati e che riesce puntualmente a valorizzare i nomi “nuovi” che gli mette a disposizione il club dopo le tradizionali cessioni, sempre ben remunerate, in estate. Le ultime perdite hanno indebolito la difesa (Telles e Danilo Pereira che garantiva uno scudo importante davanti ai due centrali) che può comunque contare sull’esperienza dell’eterno Pepe e di un altro veterano come Marcano.

Il Porto ha chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle del Manchester City ma eliminando Marsiglia e Olympiacos. Ai lusitani è legato anche un bel ricordo della Juve in Europa: i bianconeri batterono proprio il Porto nella finale di Coppa delle Coppe del 1984.

Atalanta-Real Madrid

Certo, non è più il Real Madrid “ingiocabile” di qualche stagione fa, quando collezionava Champions League a ripetizione, ma gli spagnoli rappresentano comunque un ostacolo durissimo per l’Atalanta. I bergamaschi hanno già confermato quanto fatto di buono in Europa lo scorso anno e puntano a sorprendere anche in una doppia sfida che potrebbe riservare diversi colpi di scena.

Il giudizio forse è condizionato da un avvio di stagione con troppi alti e bassi da parte degli uomini di Zidane, anche se la recente vittoria nel derby con l’Atletico ha rilanciato le ambizioni anche in campionato (conquistato lo scorso anno dopo un grandissimo finale). Gli uomini chiave continuano ad essere Ramos, Benzema, Modric, Casemiro, ma tutti hanno un anno in più sul groppone e l’esuberanza fisica dell’Atalanta può sbaragliare i pronostici, come peraltro sottolineato anche da Minutidirecupero.it . Il Madrid aveva cominciato in modo pessimo il girone ma le due vittorie con l’Inter e il successo all’ultima giornata col Monchengladbach gli hanno permesso di agguantare il primo posto. Andata in Italia il 24 febbraio, ritorno a Valdebebas il 16 marzo. Nessun precedente tra le due squadre.

Lazio-Bayern Monaco

Nessun precedente anche tra Lazio e Bayern Monaco. Se la Juve ha pescato il miglior avversario possibile, si può affermare esattamente il contrario per i biancocelesti. Al netto di un periodo non brillantissimo in Bundesliga (attualmente c’è il Lipsia al comando), i bavaresi restano i candidati più credibili per la vittoria in Champions. Si tratterebbe ovviamente di un bis, visto che il Bayern Monaco di Flick è campione in carica: indimenticabile la final eight di Lisbona, ad agosto, impreziosita dalla goleada storica rifilata al Barcellona e dalla finale vinta col PSG.

La Lazio, come si ama ripetere in questi casi, non avrà nulla da perdere: i capitolini tornano a giocare gli ottavi di Champions vent’anni dopo l’ultima volta e si troveranno di fronte campioni del calibro di Neuer, Lewandowski, Davies, Kimmich, Muller e tanti altri. Sulla carta è la sfida più “chiusa” negli ottavi di finale, vedremo in quale stato di forma le due compagini arriveranno alla doppia sfida (andata il 23 febbraio, ritorno in Baviera il 17 marzo) e se si aprirà un piccolo spiraglio per i ragazzi di Inzaghi.