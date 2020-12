Come trovare chi ripara elettrodomestici

Quanti di noi tremano al solo pensiero che l'elettrodomestico che amiamo si rompa dopo i due anni di garanzia europea? Perché si sa, la sfortuna vuole che si rompano sempre alla fine di questa.

Ciò che ci spaventa maggiormente sono il costo e le tempistiche dell'intervento di riparazione che portano a pensare erroneamente che l'acquisto di un nuovo prodotto sia sempre più economico rispetto alla sistemazione di questo, dato che la risoluzione del guasto non è più coperto da garanzia.

Altro fattore negativo è la ricerca del centro di riparazione ed il trasporto del nostro elettrodomestico da aggiustare, non sempre agevole e comodo, soprattutto per chi non possiede un mezzo proprio di trasporto.

Redomestik è un network operante nel settore da oltre 30 anni, che ripara elettrodomestici danneggiati o guasti.

La soluzione migliore: Redomestik

Redomestik è una rete di centri di riparazione sparsi su tutto il territorio italiano. Con i suoi 72 centri di assistenza tecnica, si pone come la rete numero uno in Italia per qualità di servizio e velocità di assistenza, anche grazie il numero verde gratuito, attivo in tutta la nazione.

Il servizio è veramente semplice, basterà compilare il format sul sito dell'azienda o chiamare direttamente il numero verde gratuito 800.910.317 al quale vi risponderà un operatore specializzato, che prenderà in carica la vostra chiamata. A seguito della richiesta, il tecnico specializzato più vicino a voi vi contatterà entro le 48 h dalla chiamata, al fine di fissare un appuntamento presso la vostra abitazione per la riparazione del vostro amato elettrodomestico.

A seconda dell'entità del danno, il tecnico specializzato valuterà se ripararlo in loco o se prelevare il prodotto per poterlo aggiustare in laboratorio presso il centro assistenza. Una volta riparato e riconsegnato, Redomestik garantisce il funzionamento dell'elettrodomestico riparato per i 12 mesi successivi senza alcuna spesa aggiuntiva per il cliente. Qualora, quindi, si dovesse presentare un ulteriore guasto, a seguito della riparazione, la ditta si assume totalmente i costi del secondo intervento e dei relativi pezzi di ricambio originali.

L'azienda, però, ripara solo una nicchia di prodotti, in particolar modo i grandi elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni elettrici, cucine, piani cottura) di qualsiasi marca e modello presenti sul mercato ma esclude i piccoli, il cui costo contenuto non rende pratica la riparazione. Va sottolineato, inoltre, che i tecnici esperti, utilizzano solo pezzi di ricambio originali, per garantire sempre l'alta qualità del servizio e il massimo funzionamento del prodotto riparato negli anni successivi all'intervento.

Costi e servizi

Il prezzo del servizio offerto da Redomestik varia di zona in zona, a seconda della distanza dal centro di assistenza tecnico. Il costo medio della chiamata è di 30 euro, al quale si aggiunge generalmente il costo della mano d'opera e dei pezzi di ricambio.

Qualora il prodotto necessitasse di un intervento più ampio in laboratorio, si dovrà aggiungere alle spese anche quella per il trasporto dell'elettrodomestico. Il tecnico specializzato, prima di interagire con l'elettrodomestico, farà una stima approssimativa del costo del servizio e sarete voi, quindi, a valutare e ad accettare eventualmente il preventivo per la riparazione offerta.

Per garantire sicurezza ai propri clienti, i tecnici, prima di entrare nella vostra abitazione, vi mostreranno il tesserino ufficiale dell'azienda.

La politica dell'azienda è, quindi, quella di riparare un elettrodomestico, non solo per ridurre l'impatto ambientale dello smaltimento di questo, ma anche per allungare la vita dei prodotti di qualità a cui basta semplicemente una piccola manutenzione.

Riparare un elettrodomestico fuori garanzia non è mai stato così semplice e veloce, grazie al servizio proposto da Redomestik. L'innovativa rete costituita da oltre 70 centri di assistenza, offre un'ampia copertura del servizio su tutto il territorio italiano. Il cliente non dovrà più spostarsi, perché sarà il tecnico stesso a farlo per aggiustare il prodotto direttamente presso la vostra abitazione o a prelevarlo eventualmente, e a riportarlo, una volta completato il servizio.

Redomestik offre la possibilità a tutti i propri clienti di risparmiare riparando i propri elettrodomestici, attraverso i costi contenuti e la qualità del servizio: un servizio multicanale e multisettoriale cha da nuova vita ai grandi elettrodomestici ormai non più in garanzia.

Solo i tecnici specializzati di Redomestik saranno in grado di prendersi cura dei vostri prodotti, non più giovani. Possiamo descrivere il loro servizio con tre semplici parole: qualità, velocità e passione.