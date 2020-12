Rsa, la Regione stanzia 41 milioni di euro per sostenere economicamente le strutture residenziali [VIDEO]

Quarantuno milioni di euro: a tanto ammonta la cifra che la Regione Piemonte ha deciso di investire per venire in supporto delle strutture residenziali del territorio, in particolare delle Rsa per anziani. L'annuncio è stato dato direttamente dal presidente Alberto Cirio: "Mettiamo a disposizione una cifra importante per le Rsa, che purtroppo sono state al centro del dramma nell'emergenza Coronavirus. Ma non solo quelle: il fondo andrà infatti a tutte le strutture residenziali e semiresidenziali del Piemonte, quindi anche Ra, Raf, Nat e centri diurni, il che vuol dire che le risorse andranno a beneficio di 1.800 strutture, 52mila ospiti e 40mila lavoratori".