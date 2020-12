Con il Natale Bramardi festeggia a Saluzzo i 40 anni di orologi e gioielleria

Continua fino al 24 dicembre la vendita promozionale per i 40 anni di attività di Bramardi Gioielli, in piazza Cavour, 27 a Saluzzo.

La gioielleria chiuderà poi per un restyling dell’interno “per rinfrescare il negozio” sottolinea Maurizio Bramardi che dal 2004 affianca nella ditta il padre Giovanni, esperto orologiaio che aveva iniziato questo lavoro a Saluzzo, in piazza Garibaldi nel negozio storico dell’orefice Ternavasio, dopo aver imparato il mestiere, che ancora lo appassiona, a Caraglio.

Con il tempo l’attività si è ampliata grazie all’apertura nel ’98 del negozio in piazza Cavour, dove a fianco del lavoro di riparazione e vendita di orologi, sono stati inseriti anche marchi di gioielleria.

Da decenni Bramardi è un riferimento per i brand di lusso come Baume & Mercier, Hamilton, Tissot, Bulova, ma le sue vetrine sono diventate anche un richiamo per ammirare i gioielli da indossare. Maurizio segue la parte più commerciale ed è stato contagiato dalla passione per l’arte orafa, scegliendo collezioni da proporre in negozio, le pietre preziose e le montature: creazioni di casa Bramardi, gioielli moda e l’ alta gioielleria firmata da Annamaria Cammilli di Firenze o da Mirco Visconti della grande tradizione orafa di Valenza.

Il negozio, che continua ad essere conosciuto in Provincia per le riparazioni di orologi di tutti i tipi, ne propone un vasto assortimento che parte dagli intramontabili a pendolo e cucù, una unicità nel panorama cittadino e non solo, per arrivare alle collezioni di tendenza.

Fino al Natale Bramardi Gioielli sarà aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19, 30. Per contatti: 0175 – 41584 e numero cell. 351 5110571.