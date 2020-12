Il provveditore scolastico Maria Teresa Furci in visita al Cravetta-Marconi di Savigliano

Visita a sorpresa del provveditore di Cuneo Maria Teresa Furci all’Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano.

La dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Cuneo (ex Provveditorato agli Studi) ha incontrato il vice preside Giacomo Celiento e alcuni insegnanti che le hanno mostrato le ultime novità in ambito tecnologico.

“Abbiamo dotato tutte le aule sia al Cravetta che al Marconi di una Smart Board da 75" - spiega il vice preside Celiento - PC I5 in tutte le aule, PC e connessioni con sim Tim fino a 100 GB al mese per tutti gli studenti che hanno presentato un Isee inferiore a 20 mila euro, licenze Adobe a costi vantaggiosi. Mentre per il Marconi sono stati fatti importanti lavori di manutenzione e in alcuni casi il rifacimento degli impianti elettrici e della rete dati, inoltre abbiamo potenziato due laboratori, uno di meccanica con kit della Festo che simulano realtà aumentata sull'oleodinamica e pneumatica”.

Il provveditore ha incontrato gli studenti che stanno ancora frequentando le lezioni in presenza per seguire i due laboratori attivi.

"Oggi al Cravetta stanno lavorando in presenza la classe quarta ATGC Grafici, mentre al Marconi la terza BPMA Manutentori".