Anche il saviglianese Marco di Sanza EMDIES nel progetto discografico a sostegno della terapie intensive italiane

“La musica può combattere la pandemia, può combattere la malattia.”

FUTURE KIDS nasce dall’idea comune di più di 50 “figure” professionali, tra cui dj, producer, cantanti, song writer, studi di produzione e management, di creare un brano per raccogliere fondi per le terapie intensive d’Italia ovvero per i reparti sanitari più sotto pressione.

Jean Marie e Ancestrale Art & Management sono stati gli ideatori di questo progetto: “FUTURE KIDS”, che ha avuto l’onore di avere la straordinaria partecipazione di uno degli artisti più importanti sulla scena musicale internazionale: Snoop Dogg. Il brano, pop radiofonico, racconta dei “future kids”, la generazione del futuro, senza distinzione di età, sesso e nazionalità, dall’America all’Europa, dall’Asia all’Australia, generazione catapultata in una realtà completamente diversa dalla normalità a cui era abituata. FUTURE KIDS devolverà in beneficienza gran parte delle royalties generate tramite lo streaming e le vendite a sostegno delle Terapie Intensive Italiane.

Di seguito, tutti coloro che si sono riuniti per il brano: Snoop Dogg, Lil Van, Luna PalumboAloisi - Andrea Imberti - Avp - Barletta - Daddy Russell - Dj Frenz - Dj Natale - Dj Tilo - EMDIES - FRAMI - Giulia Rama - Guz Hardy & J Luke - Hd Life Entertaiment - Jean Marie - Joe Bertè - JP Sax - Kaleydo Entertainment - Matt Joe - Mirko Alimenti - Mr.Scarybox - Persico - Peter Torre - PUL.SAR - Remo Giugni - Robert Blues - Shadow X Light - Sweiz - T Guys

Il brano sarà distribuito dalla Sony Music Italy e sarà disponibile a partire dal 18 dicembre su YouTube e dal 25 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Anche un saviglianese fa parte del progetto: Marco Di Sanza, 26 enne, nato e cresciuto a Savigliano, anche conosciuto come EMDIES, a partire dal 2019 ha voluto dedicare il 100% del suo tempo al mondo della musica, iniziando da subito come Dj presso alcuni club del territorio Piemontese per approdare, già nello stesso anno, ad esibirsi allo Spring Break Invasion (Umag - Croazia - uno dei più grandi festival Europei), al Rescue Club, Zeros Club e al Sizzle Club (tre dei locali più importanti dell’isola greca - Zante) e a Villa Italia (Padova)Durante il 2019, ha iniziato anche ad avvicinarsi al mondo della produzione, rilasciando numerosi mashup packs che nel giro di pochissimo tempo hanno ottenuto supporti internazionali da artisti del calibro di: Kevin Lyttle, Tigerlily, Bright Lights, Djs From Mars, Rudeejay e dallo stesso Jean Marie.

Il 2020, EMDIES l’ha dedicato a migliorare le sue capacità di produzione musicale e nel ricercare qualcosa di nuovo, con suoni e stili freschi. “Qualche mese fa, quando mi è stato chiesto se avessi voluto collaborare ad un progetto discografico di beneficenza per sostenere le Terapie Intensive Italiane non ho esitato neanche un momento. L’Italia è stata uno dei paesi più colpiti dalla pandemia globale, e poter fare la mia parte per aiutare, mi rende incredibilmente orgoglioso.”

In attesa del brano, è già stato aperto un canale di donazioni volontarie tramite la piattaforma GoFundMe. https://it.gofundme.com/f/77nbhm-future-kids