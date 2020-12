Fun is a crime? Torneremo a divertirci? Fanno riflettere i cartelloni della discoteca Palà di Boves affissi sui muri di Cuneo

“Il presente distopico orwelliano ci mette dinanzi ad un mutamento antropologico su scala globale. L’umanità sta attraversando un momento cruciale non solo sul piano delle abitudini e dello stile di vita dei singoli individui ma sul piano della percezione di sé medesima e del proprio rapporto con il mondo. La discoteca è male, l’assembramento è morte. La previsione più fosca che possiamo fare è dunque che in una società che costringe al riposo, torneremo a vedere un giorno questo crimine come ciò che era realmente: Arte, Socializzazione, Cultura e Bellezza.”

Ecco cosa recitano i cartelli affissi dalla discoteca di Boves “Palà” da poco apparsi tra le vie della città. Un giorno del 2020 è paragonato alla distopia dello scrittore George Orwell. Davvero siamo arrivati a considerare il divertimento come un crimine?

Fino ad un anno fa si andava in discoteca, a concerti e festival con migliaia di persone, ora, se ti trovi in una zona rossa, perfino uscire di casa sembra impensabile. Siamo stati obbligati a restrizioni che non ci permettono di fare ciò che una volta era la normalità. I giovani non possono più trovarsi in gruppi ampi a far festa e neanche andare a ballare. Tutto ciò è diventato davvero un crimine. Ormai è permesso solo stare in casa, andare a fare la spesa e, se si è proprio fortunati, andare al lavoro. Perfino il Natale con tutta la famiglia è diventato un lusso che forse non potremo più permetterci. Qual è dunque la differenza tra noi e i cittadini della città orwelliana?

Forse è la ragione, è il pensare che tutto ciò sarà temporaneo ed è l’unico modo per porre una fine a questo incubo. Solo rispettando questi provvedimenti, che son pur drastici e antipatici, potremo tornare - come suggeriscono i cartelli - a considerare ciò che oggi è crimine, finalmente e nuovamente “Arte, Socializzazione, Cultura e Bellezza.”