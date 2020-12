"Ina Saiřa d’uvèrn": ecco il volume di liriche e quadri che unisce poesia e pittura

È stato predisposto il volume di liriche e quadri, ispirato, nel titolo, dal “Kyé”, il linguaggio provenzale nella variante delle valli monregalesi, “Ina Saiřa d’uvèrn” (Una sera d’inverno). Per le liriche era stato indicato il tema intrigante «Incanti, rêverie, sogni, visioni», con cui si sono cimentati poeti con espressioni piemontesi, provenzali, walser, franco-provenzali, novaresi e varianti liguri, tutte ad elevato livello linguistico. Una grande rappresentanza delle diverse aree del Piemonte e della Valle d’Aosta. Mentre una sezione era stata riservata ad una collaborazione tra poeti e pittori, sfociate in rispettive interpretazioni delle produzioni letterarie e pittoriche. Ha guidato la critica artistica il poeta Remigio Bertolino.

“La mostra di quest’anno, dall’intrigante titolo «Incanti, rêverie, sogni, visioni. All’insegna della poesia e della fantasia» si inserisce pienamente in quegli esperimenti degli Amici di Piazza degli anni Settanta e Ottanta nel solco di «Sègn e paròle» (Segni e parole). Una lunga tradizione di operazioni artistiche dove il poeta si ispirava al quadro di un amico pittore o, viceversa, l’immagine scaturiva dai versi. Nel nostro caso un folto gruppo di poeti e di pittori ha dato vita ad una nuova forma espressiva nata dalla alchimia del segno e della parola. Le opere in mostra documentano il lavorio e le affinità elettive tra artisti di genere diverso, ma sempre alla ricerca della bellezza e della verità. Nel volume «La poetica della rêverie» Edizioni Dedalo, 2015, Gaston Bachelard scrive che le ‘rêveries’ ci riportano al tempo magico, ai sogni ad occhi aperti dell’infanzia. Il termine non ha un equivalente in italiano ma un’ampia valenza di significati tra cui fantasticheria, sogno, chimera".