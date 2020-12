Volley maschile A2 - Brescia sulla strada di Cuneo, Pistolesi: "Affrontiamo una squadra esperta ed insidiosa ma noi stiamo bene"

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo a caccia di continuità e punti preziosi per restare ai vertici del campionato di A2: la squadra di Serniotti attende Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia, reduce dalla sconfitta al tie-break nel recupero con Mondovì, per la decima giornata del girone d'andata (fischio d'inizio alle 18 di sabato al Pala UBI Banca).

Cuneo arriva da tre vittorie di fila, intervallate dalla partita rinviata contro Cantù e nello scorso turno ha dato prova di grande determinazione superando in rimonta la temibile Prisma Taranto.

In classifica Pistolesi e compagni occupano il terzo posto con 14 punti in sette partite giocate, tre più di Brescia che ha però disputato otto incontri.

Matteo Pistolesi alla vigilia della sfida: "Affrontiamo una buona squadra, molto esperta. Hanno lo stesso roster da qualche tempo, guidato da un palleggiatore, Tiberti, che ritengo tra i più forti del campionato. E' un giocatore che sa fare girare la squadra, non sarà semplice. Non dobbiamo pensare che hanno appena perso a Mondovì, altra squadra in crescita, sarà una partita insidiosa da prendere con le molle. Noi stiamo bene, siamo reduci da tre vittorie consecutive importanti. Il nostro è stato un ottimo inizio di stagione, soprattutto tenendo conto che siamo un gruppo nuovo, costruito quasi da zero. Non era semplice superare i problemi che abbiamo avuto con un gruppo nuovo ma ci siamo riusciti. Con Taranto è stata una battaglia, lunga e pesante. Ci ha portato via tante energie, fisiche e mentali ma siamo riusciti a vincerla. Avevamo giocato bene anche nei primi due set, persi, riuscendo poi a ribaltarla. Questo gruppo è composto da ragazzi che non vogliono mai perdere!"