Domenica 20 dicembre dalle ore 8 alle 19 in piazza Garibaldi ed in piazza San Francesco ad Alba ci sarà un mercato straordinario per Natale.

In tutto, 19 banchi di prodotti non alimentari, 13 in piazza Garibaldi e 6 in piazza San Francesco, disposti così sulle due piazze per rispettare le normative dettate dall’emergenza coronavirus.