Alba mette mano a corso Europa: nuova rotonda e ciclisti più sicuri nel progetto della Giunta Bo

Insieme al progetto riguardante la futura bretella di collegamento tra corso Canale e l’uscita Alba Est della tangenziale (1,5 milioni di euro di lavori), è certamente il riassetto del primo tratto di corso Europa la principale opera viaria che l’Amministrazione guidata da Carlo Bo intende promuovere nel corso del nuovo anno alle porte, così come previsto dall’elenco annuale dei lavori pubblici in approvazione (nell’ambito del cosiddetto Documento Unico di Programmazione) con la seduta di Consiglio comunale in programma alle ore 18 di oggi, venerdì 18 dicembre.



Come nel primo caso, parliamo di un intervento che la Giunta di centrodestra ritiene strategico e prioritario, e sul quale si lavorerà già dai primi mesi del nuovo anno.



Il proposito è quello che la stessa Amministrazione aveva già contemplato nel proprio programma elettorale, salvo poi attendere i tempi necessari a valutare come procedere (mediante rilievi realizzati con droni e anche grazie a uno specifico studio, affidato a una società specializzata) con una revisione che segue quella operata dall’esecutivo Marello nel 2014 – quando si passò alla corsia unica per senso di marcia per buona parte del corso e alla creazione di una pista ciclabile che si attirò critiche per la sua difficile convivenza coi vicini parcheggi –, ovviamente con l’intenzione di superarne le criticità.

"Vista la rilevanza urbana del corso – scrive l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio nella presentazione che accompagna l’elenco lavori –, la sua centralità viabile, l’alta densità abitativa attuale, e la presenza di vari complessi scolastici attestati e limitrofi, l’Amministrazione ritiene fondamentale procedere con una particolare cura progettuale, per poter ottenere una apprezzabile riqualificazione urbana dell’intero corso Europa, tra via Einaudi e l’incrocio con corso Barolo".



Nel primo tratto fino a via Dario Scaglione è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria compatta (dal diametro di 20 metri) presso l'intersezione con via Padre Girotti e la modifica della circolazione stradale con l’eliminazione della svolta a sinistra da corso Europa verso via San Pio V.



Poi si pensa alla riconfigurazione della piattaforma stradale, con la revisione delle piste ciclabili. Queste si trovano attualmente a ridosso dei parcheggi, in una posizione secondo molti rischiosa per i ciclisti. L'intenzione è quella di spostarle frapponendo la fascia alberata a divisione tra pista ciclabile e spazi di sosta.

Il costo dell’intervento è stato previsto in 350mila euro, finanziati da oneri di urbanizzazione.