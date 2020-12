Cuneo piange "Nino" Sguazzin, prima stella Michelin della città

Cuneo piange Giobatta "Nino" Sguazzin, una delle personalità più conosciute della ristorazione del capoluogo, deceduto ieri (venerdì 18 dicembre) nella propria casa di Madonna dell'Olmo.

Molto conosciuto, è stato per decenni titolare del ristorante "I tre citroni" di via Bonelli, il primo in città a ricevere la stella Michelin.

Originario di Udine, era spostato con Edy, figlia dei precedenti proprietari del ristorante. Oltre lei, lascia i figli Marco e Andrea, e una nipote.

I funerali si terranno lunedì 21 dicembre alle 10 in Duomo a Cuneo.