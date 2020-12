Fossano, domenica 20 dicembre tornano i banchi del mercato rionale in via Roma

Domani, domenica 20 dicembre, a Fossano si terrà l’ultimo appuntamento di mercato straordinario in via Roma. Un’occasione per tutti gli abitanti per effettuare gli ultimi acquisti in vista del Natale e, anche, per supportare il commercio locale.



Tradizionalmente il mercato dell’ultima domenica prima di Natale si svolgeva nei pressi delle carceri di Fossano ma quest’anno l’amministrazione comunale lo ha spostato in via Roma evitando così di lasciare posti vuoti.



“Per noi effettuare questa domenica di mercato nelle nostre postazioni di via Roma è davvero un’ottima notizia - comunica Riccardo Cravero rappresentante dei venditori ambulanti di genere non alimentare - la scorsa domenica c’è stata davvero tanta gente in giro e speriamo di replicare”