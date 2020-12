Genola: morto nella notte il professore Lorenzo Olivieri, ha insegnato a generazioni di studenti del paese

Un tragico risveglio quello di questa mattina, sabato 19 dicembre, a Genola dove nella notte è mancato Lorenzo Olivieri. Una notizia che ha scosso tutto il paese dal momento in cui il professore ha insegnato a generazioni di studenti di Genola. Tutti gli abitanti lo ricordano per i suoi amati disegni tecnici e per la buona persona che era.



“La lettura del giornale la mattina sul cofano della macchina, il super compasso piantato nella lavagna, i migliori disegni tecnici di tutta la carriera appesi nella sua aula al primo piano delle scuole medie. Un gigante, in tutti i sensi, che resterà nella storia del nostro paese” esprime la nota del sindaco Flavio Gastaldi.