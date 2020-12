La Morra: ancora disagi sulle utenze Telecom

Nelle scorse settimane avevamo dato seguito alle lamentele di alcuni cittadini del centro langarolo, che denunciavano disservizi legati alle linee telefoniche Telecom, principalmente fisse e Internet, il cui malfunzionamento non permetteva agli utenti di lavorare in smartworking o di seguire le lezioni in Dad.

A chi vi si era rivolto, il servizio assistenza dell’operatore aveva risposto che il problema sarebbe stato risolto in tre o quattro giorni.



Dopo più di una settimana sembra invece che l’attesa soluzione non sia arrivata, anzi. Una parte del paese risulta infatti ancora isolata, con telefoni che non danno segni di vita e Bancomat bloccati, mentre da un paio di giorni anche la telefonia mobile Tim sta dando problemi, con cellulari che non riescono a collegarsi alla rete e che quindi rendono impossibile effettuare chiamate.



Al momento non risultano comunicazioni ufficiali, su quali potrebbero essere i tempi di risoluzione del problema. Il servizio assistenza si limita infatti a ribadire che i suoi tecnici stanno lavorando per cercare di ripristinare il servizio. Dato il periodo, speriamo davvero che tale malfunzionamento possa rientrare entro i prossimi giorni, altrimenti diventerà difficile anche scambiarsi gli auguri di Natale a distanza.