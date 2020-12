Marito e moglie colpiti dal Coronavirus tornano a casa dopo il calvario in ospedale: la lettera a medici e infermieri del Santa Croce di Cuneo

Siamo una coppia sposata da 51 anni, io ho 73 anni, mia moglie 72, siamo stati colpiti insieme dal coronavirus, sempre insieme siamo stati ricoverati il 14 novembre con polmonite interstiziale bilaterale nel reparto Covid 3 dell'Ospedale Carle di Cuneo.

Dopo 12 giorni sono stato dimesso.

Mia moglie purtroppo é peggiorata da subito, non riusciva a respirare con il casco, ed é stata portata in rianimazione, le sue condizioni sono rimaste critiche per molti giorni, io e la mia famiglia abbiamo vissuto momenti di angoscia con il terrore di non riabbracciarla più.

Dopo circa un mese di sofferenze e di paure mia moglie é ritornata a casa, con l'ossigeno, dovrà curarsi e fare una serie di esami, ma é viva, é tornata da me dai suoi tre figli e i suoi sei nipoti.