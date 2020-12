Mondovì, volontariato e Covid. L'assessore Robaldo: "Organizzeremo una giornata del ringraziamento"

Nel corso dell'emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo sono tante le associazioni e i volontari che hanno dedicato il loro tempo e le loro attenzioni in favore della comunità.

Per ringraziarli, l'assessore alle Politiche Giovanili del comune di Mondovì, Luca Robaldo, ha pensato di organizzare una "giornata per dire grazie!".

Il progetto è stato illustrato durante il settimanale incontro organizzato dal Capitolo BNI Belvedere di Mondovì che questa mattina ha dato spazio alle diverse associazioni monregalesi: un momento importante, attraverso il quale tanti imprenditori territorio hanno espresso apprezzamento per il mondo del Terzo Settore.

"In un anno così particolare ritengo sia ancora più doveroso dire 'grazie' a chi si è speso così tanto per tutti noi, per la Comunità monregalese" - commenta Luca Robaldo - "Mi riferisco alle tante associazioni ed organizzazioni che, grazie alla dedizione ed alla passione dei propri aderenti, hanno lavorato instancabilmente durante le fasi più complesse della pandemia per alleviare ed aiutare il prossimo. Per questo ho proposto agli amici del CAPITOLO BNI Belvedere di aiutare il Comune a dare un riconoscimento simbolico: una pergamena che ricordi questa dedizione".



In attesa di realizzare insieme la speciale "giornata del ringraziamento" dedicata ai volontari l'assessore Robaldo aggiunge: "Ringrazio Marina Gambera, Director, e il Comitato di Gestione del Capitolo nelle persone di Davide Gonella presidente, Alessandra Spada Vice Presidente e Angela Figone Segretario Tesoriere, e tutto il CAPITOLO BNI Belvedere, per avermi dato questa opportunità e per l'attenzione che il sodalizio da loro guidato riserva alla nostra città. Ora ci dedicheremo all'organizzazione di questo momento, che potrebbe svolgersi - restrizioni permettendo - entro il mese di gennaio 2021".