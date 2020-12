Via libera dalla Regione alla strategia nazionale aree interne Val Bormida, Icardi: "Risorse davvero importanti per l'Alta Langa"

Soddisfazione per l’approvazione ieri (18 dicembre) in Giunta regionale della Strategia nazionale Aree Interne della Valle Bormida viene espressa dall’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, che sottolinea come questo provvedimento avrà ricadute molto positive sul territorio dell’Alta Langa.

«Come ex assessore dell’Unione montana Alta Langa – osserva Icardi – ho visto nascere e fortemente sostenuto questi progetti di promozione e sviluppo che restituiscono ascolto ed attenzione per le istanze e le progettualità dei territori “marginali”, vittime di una disuguaglianza non solo di tipo economico, ma anche sociale, tra i poli urbani, i centri di competenza e di governo delle politiche di sviluppo e i territori rurali e “periferici”. Si tratta di una miriade di iniziative molto qualificate e di notevole importanza locale, finanziate attraverso specifici capitoli di spesa dei Programmi Operativi regionali 2014-20 dei fondi SIE e del fondo di rotazione per diversi milioni di euro. Un’occasione da non perdere per la Valle Bormida e l’Alta Langa».

I fondi, pari a 10,7 milioni, saranno utili per intervenire in diversi ambiti: dall’istruzione ed edilizia scolastica alla sanità, dai trasporti alla formazione professionale. Quasi 7 milioni di euro sono fondi europei (4 milioni Fsc, 2,5 milioni Feasr per le imprese agricole, 450 mila euro Fse per la formazione professionale). Altri 3,7 milioni di euro sono invece fondi statali. Gli interventi previsti vanno dal digitale, al sostegno alle imprese, all’efficientamento energetico fino alla realizzazione di una pista ciclabile che correrà lungo il corso del fiume.

“Con la delibera approvata nelle scorse ore la Giunta Regionale ha definitivamente avviato la procedura che porterà alla firma dell’accordo di programma col Governo e gli Enti Locali per il riconoscimento alla progettualità “Valle Bormida, ritroviamo il fiume” del valore complessivo di 10,7 milioni di euro”: lo comunica il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“Un intervento atteso - continua il Presidente -, cui gli Amministratori hanno lavorato per anni e che mira a restituire unitarietà ad un territorio frammentato dal punto di vista amministrativo e dell’organizzazione dei servizi, ma omogeneo geograficamente e unito dal fiume che lo attraversa”.

“La Regione fa la sua parte – conclude il Presidente -, garantendo attraverso i fondi europei circa i 2/3 delle risorse e riconoscendo la bontà del progetto predisposto dall’Unione Montana Alta Langa: una strategia d’area che coinvolge 33 Comuni ed oltre 18 mila abitanti”.

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della strategia - sottolinea Roberto Bodrito, presidente dell’Unione Montana Alta Langa -. Queste risorse daranno un grande impulso alla nostra area. L’obiettivo è quello di migliorare i servizi scolastici, la sanità locale la mobilità e dare un supporto alle attività produttive e ai progetti dei nostri comuni per rendere il nostro territorio competitivo e fermare lo spopolamento. È stato un grande lavoro durato anni che ha visto coinvolti tanti soggetti. Come referente dell’area interna ribadisco il nostro impegno e la responsabilità di utilizzare al meglio queste importantissime risorse”.