Natale, Coldiretti Cuneo: è la tavola la protagonista delle prime "feste blindate"

Nell’ultimo weekend prima del Natale blindato scatta la corsa all’acquisto dei regali con una netta preferenza per quelli enogastronomici, da donare a se stessi per imbandire le tavole o agli altri per sorprendere con il gusto e la qualità delle prelibatezze a Km zero.

Ai mercati di Campagna Amica e nei punti vendita degli agricoltori Campagna Amica in tutta la Granda non c’è che l’imbarazzo della scelta per comporre cesti natalizi con specialità tipiche o prodotti esclusivi e di nicchia per tutte le tasche ma anche per le diverse esigenze, dal tradizionale al salutista, dal vegano al green.

A Cuneo domani, sabato 19 dicembre, il mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione (dalle ore 8 alle 13) e il mercato coperto di Campagna Amica in Corso Giovanni XXIII, 15 bis, vicino all’ex zoo (dalle ore 8 alle 14), sono pronti ad offrire tante idee per i cesti natalizi e suggerimenti utili per le ricette delle Feste.

Al mercato coperto di Campagna Amica, che sarà anche aperto martedì 22 dicembre dalle 8 alle 14, ci sarà inoltre la possibilità di confezionare sul posto i prodotti in uno speciale box firmato Campagna Amica, garanzia di genuinità e alta qualità, che renderà il dono natalizio ancora più speciale.

Dunque, a pochi giorni dal Natale – evidenzia Coldiretti Cuneo – grazie all’impegno dei produttori agricoli della rete Campagna Amica, i cittadini possono continuare a fare acquisti in tutta sicurezza, privilegiando prodotti salutari e del territorio, a sostegno del lavoro e dell’economia locale.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it