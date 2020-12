Due dei migliori convertitori della rete da Youtube a Mp3

Da quando YouTube, il sito di hosting video al mondo per eccellenza è apparso, tutti ci siamo chiesti come fare per scaricare i contenuti del sito così da goderne anche offline, quando non si ha a disposizione una connessione internet. Con la musica digitale molte persone preferiscono avere tutte le loro canzoni memorizzate sul proprio PC e iPod, lettore mp3 o anche sul proprio smartphone. Per questo, hanno bisogno di un buon convertitore da Youtube a MP3.

Estrarre le canzoni da video sembra un compito sconcertante, soprattutto se non hai un convertitore speciale installato sul tuo PC come youtube mp3. Per convertire il video in mp3, puoi utilizzare uno dei tanti fantastici siti che ti consentono di convertire i file in questo formato come ad esempio Youzik, il sito che ti permette di scaricare video da Youtube in formato mp3, nel modo più semplice e veloce possibile.

Avere la possibilità di scaricare gratuitamente e legalmente la musica da esso significa avere un’infinità di canzoni a portata di mouse da far impallidire anche i più popolari servizi di musica in streaming come Spotify. YouTube poi non è solo musica: vi si trovano anche conferenze, lezioni, ricette ed audiolibri e sarebbe un vero peccato non poterne godere in quei posti dove non si ha una connessione veloce ad internet. Il servizio converte il video e lo scarica nello stesso tempo.

Questo processo non richiede alcuna attesa, rendendo Youzik la piattaforma più efficace. Si tratta di una piattaforma leggera, funzionante anche da smartphone, super veloce e senza troppe pubblicità. Non richiede né download né installazione, trattandosi di un servizio online, e fa della semplicità uno dei suoi punti di forza: basta infatti copiare l’URL del video del quale si vuole salvare l’audio e si attende il download del file che ci verrà fornito già convertito in mp3.

Se lo preferite, tuttavia, è possibile selezionare uno dei formati alternativi (ad esempio AVI o MP4 HD) per scaricare il video completo e non solo l’audio. Il sito funziona su tutti i browser web pubblici come Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera e anche sui browser mobili Android, dove è possibile scaricare tutti i video di Youtube e convertirli in mp3 e quindi si possono salvare direttamente sul cellulare o tablet. In materia di programmi da scaricare, Youzik ha pochi rivali. In italiano, semplice da usare, veloce a scaricare, con la possibilità di personalizzare i formati di output e la qualità dei file scaricati. Il programma è completamente gratuito.

Insomma, nulla di imprescindibile, considerando che questo downloader completamente free non è solo dotato di tutte le funzionalità fondamentali, ma è anche privo di pubblicità. Merita una menzione speciale questo convertitore estremamente professionale che svolge egregiamente il lavoro di converter da YouTube a mp3. Come dicevamo prima vi sono moltissimi programmi gratuiti per scaricare gli audio dei video Youtube sul proprio PC o telefono, ma anche numerosi servizi online che vi consentiranno di svolgere l’operazione di download e conversione senza dover installare alcunchè sul vostro sistema.

E' il caso anche del Convertitore YouTube MP3 Mp3Hub, funzionale, leggero, intuitivo, una volta installato basta seguire la solita procedura copia & incolla dell’URL. È forse il miglior compromesso per chi cerca la semplicità dei servizi online coniugata con la comodità di avere un software sempre a disposizione sul proprio PC. Questa versione di downloader offre la possibilità di gestire meglio i propri download raggiungendo velocità incredibili. E' davvero efficace, completamente gratuito, veloce, anonimo e sicuro.

Su questa piattaforma non dovrete registrarvi o installare programmi o estensioni del browser, dovrete semplicemente seguire le indicazioni riportate sul portale e potrete finalmente ascoltare tutta la vostra musica preferita di sempre. Inoltre, il programma è compatibile anche con Mac e Linux. L'applicativo permette di salvare i video da YouTube in moltissimi formati, tra cui appunto, anche i nostri amati mp3. In questo modo si riescono ad ottenere audio di qualità partendo dai video che si trovano sul tubo ma non solo. Il programma è veramente veloce e semplice da utilizzare, anche grazie ad un’interfaccia estremamente ben congegnata: come per il programma precedente, anche qui è sufficiente copiare il link al video dal quale vogliamo prendere la musica e lasciare al software il compito di estrarre l’audio che verrà salvato nella cartella che noi avremo indicato.

Il suo maggior pregio rispetto alla concorrenza? La presenza di una ricchissima serie di tool e funzionalità aggiuntive. Tutti e due i programmi online sopra descritti sono testati e garantiscono file di qualità. Se volete scaricare i vostri mp3 da Youtube senza installare programmi aggiuntivi, sono la scelta migliore e non rischiano di farci installare spazzatura sul PC.