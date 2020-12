Perchè è importante avere un sito web

Spesso ci si chiede il perché è importante avere un sito web soprattutto se si sta valutando di realizzarne uno: potrebbe sembrare una domanda retorica e banale, ma in realtà nasconde un mondo caratterizzato da strumenti che permettono di ottenere benefici a prescindere dall’utilizzo (privato, imprenditoriale, etc). Il primo aspetto da considerare per rispondere al meglio a questo interrogativo è la considerazione che sono milioni gli utenti che ogni giorno si rivolgono ad internet per ottenere informazioni su determinati prodotti e servizi e su chi vengono offerti.

Questo è un aspetto fondamentale per un'azienda e per i professionisti in quanto devono "marcare" la loro presenza sul web con un sito che sia funzionale, pratico e di semplice utilizzo. In questo modo si permette al potenziale cliente di conoscere la propria proposta professionale e di valutarla nel merito magari ottenendo informazioni con un preventivo gratuito e scoprendo le caratteristiche di un articolo. Insomma, il primo motivo per il quale è conveniente creare un sito internet è quello di farsi trovare da chi ti sta cercando. I motori di ricerca come Google vengono letteralmente presi d'assalto da chi necessita dell'intervento di un idraulico, da chi vuole una consulenza legale, chi vuole acquistare un paio di scarpe, capi di abbigliamento e via dicendo. Per poter sfruttare quest'importante opportunità di crescita è necessario rivolgersi ad un'agenzia specializzata nella realizzazione di siti web a Roma (https://evidenza.agency/) qual è Evidenza. Infatti, il sito deve essere ben progettato e realizzato per soddisfare le esigenze dell'utente che, in funzione del settore, si aspetta determinate cose.

La gestione dell'immagine e dell’autorevolezza

Il web è un mondo sconfinato nel quale chiunque può rintracciare ogni cosa e soprattutto nessuno può vantare a prescindere una certa immagine ed autorevolezza: entrambe devono essere costruite nel tempo con strumenti indispensabili come nel caso del sito web. Ecco che rispondiamo nuovamente alla domanda sul perché è importante avere un sito web: un'azienda può rivolgersi ad un'agenzia specializzata nella realizzazione di siti con l'obiettivo di avere a disposizione una piattaforma affidabile, veloce e anche ben congegnata dal punto di vista grafico. Il sito web può essere visto come una sorta di biglietto da visita per cui deve ricalcare la politica dell'azienda e riproporre l’idea di attività imprenditoriale. La grafica è un aspetto essenziale perché offre un impatto visivo importante che spesso riesce a stimolare, nell'utente, una percezione di professionalità ed autorevolezza.

Nel sito web dovranno essere inseriti contenuti di qualità che sviluppano determinati argomenti collegati a prodotti e servizi offerti, in maniera tale che il visitatore possa avere una percezione di competenza e trasparenza: questo aiuta l'azienda ad avere un rapporto confidenziale con l'utente creando quella che in gergo viene detta fidelizzazione. Nel web, dove l'utente non ha un contatto diretto con un professionista oppure con l'addetto alle vendite di un'azienda, è molto importante l’immagine e l’autorevolezza di un sito perché questo induce lo stesso utente a fidarsi. Di base, ovviamente, i prodotti e i servizi proposti devono essere di qualità e soddisfacenti per quelle che sono le esigenze della clientela altrimenti si rischia di ottenere un effetto controproducente.

Il posizionamento e le campagne promozionale

Dopo esserti rivolto ad un'agenzia specializzata per la realizzazione di un sito web aziendale, puoi effettivamente ottimizzare il tuo business sfruttando le enormi potenzialità del web. Innanzitutto, puoi prevedere una campagna promozionale sviluppata su più canali: puoi scegliere banner pubblicitari da inserire sui social network o puoi affidarti a pubblicità da far apparire sui motori di ricerca. A proposito di motori di ricerca molto utilizzati dagli utenti come nel caso di Google oppure di Bing, avendo a disposizione un sito web lo puoi utilizzare per determinare keyword (parole chiave) in maniera tale che gli utenti che le digitano per effettuare delle ricerche potrebbero trovarti nelle prime posizioni dei risultati e prendere in considerazione la tua azienda per un determinato prodotto o servizio. Questo consente di veicolare importanti quote di pubblico verso il sito, di convertire le visite in vendite e aumentare la redditività.