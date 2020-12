L'Ipercoop Mondovicino ripristina l'app Cod@casa per evitare code e assembramenti

L'Ipercoop Mondovicino si prepara ad accogliere il grande numero di clienti che nei giorni a ridosso delle festività Natalizie sceglieranno l'ipermercato monregalese per i loro acquisti. Proprio per questo motivo, Coop Liguria e la dirigenza dell'Ipermercato monregalese hanno trasmesso un comunicato con cui si invita la clientela ad utilizzare "Cod@casa", l'app che consente di prenotare l'accesso al supermercato, evitando code e assembramenti.

Nei giorni scorsi, inoltre, sempre presso l'Ipercoop Mondovicino, è stato attivato il servizio "Salvatempo", lo strumento che permette ai possessori della tessera Socio-Coop di velocizzare la fase di pagamento tramite l'uso di pratici lettori ottici portatili e delle apposite casse. Per incentivare il suo utilizzo, fino al 31 dicembre, coloro che faranno uso del servizio "Salvatempo" otterranno il doppio dei punti Coop. Di seguito il comunicato del gruppo Coop Liguria:

Siccome in questo momento la parola d’ordine è distanziamento, Coop Liguria chiede la collaborazione dei Soci e dei clienti, per non costringerli a lunghe attese nelle giornate immediatamente precedenti il Natale e il Capodanno. “In quelle giornate – spiega il vice Presidente di Coop Liguria Gianni Trovato – di norma registriamo un picco di vendite, ma quest’anno l’afflusso ai negozi dovrà essere contingentato, per rispettare le norme anti assembramento. È probabile, quindi, che si formeranno delle code, proprio nel momento in cui tutti hanno fretta di concludere i propri acquisti.

Per limitarle il più possibile, invitiamo i nostri Soci e clienti a utilizzare la app Cod@casa, che avevamo già messo a loro disposizione durante il lockdown della scorsa Primavera. La app non è mai stata dismessa, ma ultimamente non veniva quasi più utilizzata, perché la necessità di contingentare l’accesso dei clienti ai negozi si presentava solo raramente, senza comportare lunghe attese. Il 23, 24, 30 e 31 dicembre, però, è altamente probabile che molte persone si rechino a fare la spesa in vista delle festività, quindi il nostro consiglio, per tutti coloro che possono pianificare l’orario in cui effettuare gli acquisti, è prenotare in anticipo il proprio ingresso con Cod@Casa.

L’invito è rivolto a tutti coloro che faranno la spesa negli Ipercoop e nei supermercati più grandi di Coop Liguria, con la sola esclusione degli InCoop (le superette di vicinato). Naturalmente la prenotazione non è indispensabile e si potrà accedere ai negozi anche senza, ma mettendo in conto qualche attesa”. Come funziona Cod@Casa? Per utilizzare la app Cod@Casa è sufficiente digitare questo url https://codacasa.force.com/CoDaCasa/s/ oppure inquadrare il QR code presente sulle locandine affisse in tutti i punti vendita interessati. Al primo accesso, all’utente verrà richiesto di registrarsi, scegliere una password e autorizzare Coop Liguria al trattamento dei dati personali.

Il cliente potrà poi scegliere da un elenco a cascata il punto vendita nel quale si recherà a fare la spesa, indicando anche il giorno e la fascia oraria. Una volta completata la prenotazione, riceverà un codice di conferma via mail, da presentare all’addetto che presidia l’ingresso del negozio, in forma cartacea o direttamente sul cellulare. Per chi non ha dimestichezza con l’informatica, è prevista la possibilità di effettuare la prenotazione per telefono, al numero 010 9139500, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18.