Oltre 1000 studenti per la 26^ Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore che diventa “online”

Sei paesi partecipanti (Cavallermaggiore, Racconigi, Marene, Savigliano, Monasterolo di Savigliano e Saluzzo), più di 1000 studenti coinvolti più di 500 libri regalati. Sono questi i numeri della XXVII Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore realizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

Un’edizione trasportata sul digitale e che vede coinvolte diverse scuole del Cuneese: “Abbiamo visto un grande ritorno da parte delle scuole che quest’anno a causa del Covid non hanno potuto aderire ai tanti progetti che di solito venivano proposti” ha affermato con soddisfazione il sindaco Davide Sannazzaro durante la conferenza stampa di presentazione.

La fiera è stata divisa in due parti: quella dedicata delle scuole a dicembre che vede la distribuzione dei libri nelle scuole, e quella a gennaio dedicata agli incontri con gli autori.

A marzo, pandemia permettendo, la fiera sarà poi organizzata per il pubblico adulto.

Durante la presentazione è intervenuto anche il presidente della Regione Alberto Cirio: “Organizzare manifestazioni ed eventi è sempre importante ed è complicato a maggior ragione nel periodo del covid, ma la forza che avete dimostrato è quella di sapervi adattare alle esigenze di questa pseudo normalità per non perdere l’occasione di organizzare ancora le fiere. Qui parliamo di una manifestazione storica, parliamo delle scuole che oggi vivono le difficoltà maggiori legate all’emergenza del covid. Dobbiamo essere in grado di riportare tutti in classe, ma non vanificando uno sforzo fatto da tanti professori per garantire che una parte dell’insegnamento venisse trasmessa. Abbiamo un debito nei loro confronti e lo potremo colmare anche con iniziative come questa”.

Marco Pautasso, direttore artistico della Fiera, ha annunciato l’autore a cui è stata questa edizione: “Sarò dedicata a Gianni Rodari, in occasione del suo centenario. Abbiamo scelto l’opera “Il gioco dei quattro cantoni” che nel 2020 compie 40 anni di vita. Gli studenti creeranno racconto in rima sulla città, il più originale e divertente sarà premiato con un bonus di libri."

Maria Giulia Brizio, curatrice area scuola, ha poi illustrato gli autori, i libri e le classi che saranno coinvolte nelle lettere di questa edizione online.

Soddisfatti per la realizzazione della Fiera i sindaci del territorio che hanno aderito al progetto.

“Grazie per averci creduto, in tempi di covid non è scontato - ha affermato il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni -. Ringrazio per averci coinvolti. Un evento della tradizione che ha saputo resistere ma ha saputo cambiare, ha saputo farsi partecipato e condiviso, una perla rara che va conservata”.

“Biblioteche, scuole, ospiti importanti, cultura al centro, indubbiamente pone questa fiera come un momento importante in cui riusciamo di nuovo a lavorare insieme” ha aggiunto il sindaco di Racconigi Valerio Oderda.

“Credere in un evento come questo penso sia un bel progetto meritevole di apprezzamento e di un plauso da parte di tutti” è stato il commento del sindaco di Cuneo Federico Borgna.

“Un’iniziativa che mette insieme due cardini importanti, scuola e la cultura mai così bistrattate, saranno le cose che per ultime riapriranno. La fiera è un evento che sempre di più sta lavorando con il territorio e sta mettendo radici in tutti i comuni vicini” ha affermato l’assessore saviglianese Petra Senesi.

Da Marene le cui scuole hanno accolto con grande entusiasmo il progetto, il ringraziamento della sindaca Roberta Barbero: “Sono contenta che i ragazzi delle medie e elementari abbiano aderito perché permette di fare un’esperienza fuori dal Comune per incontrare autori importanti. Permette ai ragazzi di poter continuare a sognare, mai come quest’anno rallentamento ci ha riavvicinato alla lettura”

“Sembrava un miraggio per noi - ha concluso il sindaco di Monasterolo di Savigliano Giorgio Alberione - Regalare libri ai bambini permette di viaggiare, permettergli di conoscere chi li ha scritti è qualcosa in più, spero possano amare ancora di più la cultura in tutti i suoi aspetti”.