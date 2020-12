Il brand dell’Istituto Professionale Statale V. Mucci di Bra in vetrina nella galleria commerciale del Mercatò Big

Per la serie “Oxford, scansati” è stato inaugurato nella galleria commerciale del Mercatò Big di Bra, il totem dell’IPS Velso Mucci, simbolo della multidisciplinarità che contraddistingue l’Istituto da sempre.

È un modo originale per presentare il brand dell’Istituto, una scuola modellata sulle passioni degli iscritti, per costruire indirizzi personalizzati, che tengano conto dei talenti individuali in una o più discipline professionali.