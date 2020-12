Scuola, si è conclusa la manifestazione della professoressa Masoero: "In qualunque maniera, fateci tornare a scuola!"

Si è conclusa oggi - con un sit-in di protesta in piazza Galimberti a Cuneo - la manifestazione di Sara Masoero, docente di storia dell'arte al Liceo "Peano-Pellico" di Cuneo che per un mese ha realizzato, sotto i portici di corso Giolitti, lezioni in presenza per esprimere il proprio "no" alla didattica a distanza.

Il sit-in si è svolto nel pomeriggio e ha visto intervenire, oltre alla stessa Masoero, alcuni studenti delle scuole superiori del cuneese, dei genitori e alcuni insegnanti che non hanno fatto mancare il proprio sostegno alla studentessa.

Sono ancora molte le incertezze rispetto al possibile ritorno della scuola in presenza, previsto teoricamente per il prossimo 7 gennaio 2021: in merito la stessa Masoero ha scritto recentemente una lettera al presidente della Regione Alberto Cirio.

"Un percorso iniziato il 17 di novembre che non pensavo raccogliesse tutta questa partecipazione, posso ritenermi soddisfatta - assicura la professoressa Masoero - . Spero che si possa davvero rientrare in presenza a gennaio, anche su doppio turno, non c'è nessun problema: l'importante è poter vedere gli studenti di persona".