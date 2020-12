Bra, l’associazione ‘Noi come Te’ non si ferma ed è sempre più un Natale di solidarietà

L’associazione ‘Noi come Te’ non si ferma. Per portare un po’ di spirito natalizio al reparto di oncologia dell’ospedale di Verduno, il sodalizio braidese ha donato mascherine rosa di tipo ffp2 e creme protettive per gli operatori in area Covid.

I nuovi dispositivi permetteranno al personale sanitario che lavora tutti i giorni in corsia di proteggersi dal virus, come spiega Norma Costantino: “È un modo per esprimere gli auguri per la festa più bella dell’anno a chi si adopera quotidianamente per dare serenità e sollievo a tutti i cuori che in questo momento si sentono smarriti di fronte all’incertezza e al dolore”.