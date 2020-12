Volley A2/F: “Il vento dell’est pronto a soffiare sul Puma!”. La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) ospita il Sassuolo della talentuosa Ekaterina Antropova

Dopo 64 giorni di lontananza da “casa”, domani la Lpm Bam Mondovì torna a giocare al PalaManera per affrontare il Green Warriors Sassuolo! L’ultima volta che le “Pumine” sono scese in campo per calcare il taraflex del palazzetto monregalese è stato il 17 ottobre scorso, in occasione del match contro la Sigel Marsala. Nel mezzo solo tre gare giocate in trasferta, nell’ordine contro Sassuolo, Roma e Marsala.

Trasferte che per il Puma hanno fruttato tre vittorie e 8 punti. Domani, dunque, si torna a giocare in casa per affrontare un avversario solido e capace di “far male” a qualsiasi avversario. Ne sanno qualcosa la Roma ed il Pinerolo, tornate mestamente da Sassuolo a mani vuote. Le emiliane di coach Barbolini hanno le loro armi migliori nella “cecchina” Ekaterina Antropova e nell’ex pumina Karola Dhimitriadhi.

L’opposto russo-islandese, con passaporto sportivo italiano, è attualmente la giocatrice con il migliore rendimento di tutta la serie A femminile. Grazie ai suoi 268 punti conquistati in 42 set, l’Antropova vanta la media di 6,38 punti a set. Una media considerevole se si pensa che, nella massima serie, una “schiacciasassi” come Paola Egonu si attesta sul 5,59. Se poi consideriamo che si parla di una ragazza di soli diciassette anni e di 202 centimetri di altezza, è facile intuire che siamo di fronte alla scoperta, per quanto annunciata, di un talento della pallavolo che in A2 è solo di passaggio.

E poi c’è lei, Karola Dhimitriadhi, un’ex pumina rimasta sempre nei cuori dei tifosi monregalesi e che a Sassuolo si sta ritagliando meritatamente un ruolo da protagonista. Insomma un avversario insidioso e che costringerà la Lpm a tenere la guardia sempre alta. I risultati e le prestazioni della squadra di coach Delmati, tuttavia, forniscono un dato incontrastabile: il Puma è una squadra concreta, dal grande equilibrio e che gode di ottima salute. Quindi più che alle avversarie, la Lpm deve pensare a se stessa, cercando di evitare cali di tensione e proseguendo gradatamente quel cammino di crescita tecnico-caratteriale che sta già producendo ottimi risultati.

Attualmente Mondovì e Sassuolo occupano entrambe la quarta posizione in classifica con 18 punti all’attivo, ma le “Pumine” hanno giocato solo 8 partite, mentre le emiliane 11. Gli arbitri designati per l’incontro di domani sono Marco Pasin, che quest’anno ha già diretto il Puma nell’incontro casalingo contro l’Hermaea Olbia, e Stefano Nava. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.