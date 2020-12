Come affrontare in sicurezza una gita di scialpinismo o con ciaspole? I consigli delle Guide Alpine (VIDEO)

Sono sempre più numerosi i nuovi fruitori della montagna anche in questa stagione invernale.

É dunque essenziale essere tecnicamemte preparati in ogni dettaglio prima di avventurarsi in un'uscita - anche quella che potrebbe sembrare la più semplice - per non rischiare di farsi seriamente male o restare bloccati in una situazione di non ritorno. In tema valanga, tra le ultime novità c'è lo zaino airbag.

I preziosi consigli della Guida Alpina Adriano Ferrero di Global Mountain nella nostra videointervista.