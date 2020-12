Bra: copertura binari, altri 52 parcheggi in via Vittorio Veneto

Altri 52 parcheggi gratuiti in via Vittorio Veneto: è stata terminata e aperta al pubblico oggi la nuova ampliata area di sosta, realizzata nell’ambito della copertura dei binari della Bra-Alba. Il parcheggio estende, in continuità con quanto già realizzato dalla precedente Amministrazione, la disponibilità di spazi auto a zona bianca già predisposti lungo l’asse tra via Cuneo e strada Orti nel corso degli ultimi anni, grazie a più step di copertura della linea ferroviaria.



“Siamo soddisfatti della conclusione entro Natale dei lavori, il cui esito sarà sicuramente molto utile all’intera comunità di Bra – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa, ringraziando “tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato”