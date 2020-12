E' Natale anche all'ospedale di Verduno: i ringraziamenti della coordinatrice di Oncologia

è un pomeriggio qualunque, in attesa degli esami e della visita oncologica, ma è anche tempo di prepararsi al Natale. E’ bastato recuperare lo scatolone dell’albero e degli addobbi per invogliare, tra timidezza e curiosità, la collaborazione dei pazienti nell’allestimento di quella che può essere definita (e quest’anno più che mai) la tanto attesa atmosfera natalizia.

Grazie alla generosità delle due associazioni di volontariato che da anni operano nel servizio di oncologia della nostra ASL, “Alba contro il cancro” e “Noi come te”, abbiamo potuto realizzare un presepe, omaggiare tutti i pazienti di un panettone e ricevere una fornitura di mascherine. Anche non potendo essere fisicamente presenti, queste associazioni continuano ad esprimere la loro dedizione e il loro immutato affetto. E dunque, non si può far altro che dire a tutti GRAZIE!