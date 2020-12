A Corneliano si respira la magia del Natale grazie alla creatività dei bambini e studenti delle scuole

Lo scorso anno alcuni alberelli erano stati addobbati per i festeggiamenti natalizi dalla scuola media di Corneliano. Quest'anno il Consiglio comunale dei ragazzi, composto dagli studenti di terza media, ha proposto di coinvolgere anche gli alunni più piccoli.

E così su proposta del (CCR) cornelianese, per questo Natale 2020, tutte le scuole del paese (dall'infanzia alla terza media) hanno addobbato con materiali riciclati gli 11 pini presenti in Corneliano per vivere l'atmosfera del Natale. Gli alberelli decorati si trovano: dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado).