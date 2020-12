A Montaldo Roero, un albero e un presepe per valorizzare il bicentenario pilone votivo di frazione Tarditi

Nonostante le difficoltà e il senso di solitudine di un Natale diverso come quello che ci prepariamo a vivere, alcune piccole realtà del nostro territorio si sono impegnate per renderlo più caloroso e conservare un po’ della magia che contraddistingue questo periodo. E’ successo a Montaldo Roero dove gli abitanti della Borgata Tarditi hanno realizzato spontaneamente le decorazioni antistanti il Pilone votivo recentemente ristrutturato e sito nella località da oltre duecento anni. Un tam tam telefonico, in pieno rispetto delle norme anti-Covid, ha consentito ai circa trenta abitanti di organizzare a proprie spese la realizzazione di un presepe e di un albero di Natale per valorizzare l’edificio religioso costruito a fine XIX secolo con funzioni propiziatorie dalla popolazione locale.

Le luci e l’atmosfera creata dalle decorazioni hanno portato gioia e serenità in questo spaccato di Roero già noto per la rappresentazione del “Presepe Vivente”: nel centro storico di Montaldo infatti, a partire dal 2001 e con la sola eccezione del 2020, ogni dicembre si tiene la tradizionale raffigurazione del “Presepe”.