Bra, cordoglio per la morte del Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in congedo Raimondo Orrù

A Bra è stato uno dei volti più conosciuti e stimati della Guardia di Finanza. Il Vice Brigadiere in congedo Raimondo Orrù, originario di Donori (Cagliari), ma braidese ormai di adozione, si è spento all’età di 67 anni.



Per tanti lustri in servizio al Gruppo delle Fiamme Gialle, quando ancora era Compagnia. Rispettato e benvoluto sia dai colleghi che dai concittadini, era andato in pensione, ma era rimasto finanziere dentro, come tanti della sua generazione.



Poi la malattia, che venerdì 18 dicembre lo ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari. Lo piangono la moglie Rosa Zuddas, le figlie Denise con il marito Alessandro Pintus, Valeria con il marito Gualtiero Berrino, gli amati nipoti Letizia, Lorenzo, Leonardo, Jacopo, Beatrice, Ester Teresa ed i parenti di ogni grado. La famiglia ha espresso un forte ringraziamento alla dottoressa Silvia Stefani ed al personale de reparto ematologia dell’Ospedale “Ferrero” di Verduno e ha chiesto offerte da devolvere all’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo in luogo dei fiori.



Ex colleghi, amici e conoscenti si stringono attorno ai famigliari in un ultimo forte abbraccio, quello che non sono riusciti a dargli.



Il rito funebre di lunedì 21 dicembre, alle ore 10, della chiesa di San Giovanni Battista, sarà l’ultimo saluto ad un servitore fedele dello Stato.