Da domani al via la "Passeggiata alla scoperta delle cappelle di Beinette"

Prende, infatti, il via da domani, lunedì 21 dicembre, l'iniziativa "Passeggiata alla scoperta delle chiesette di Beinette": un modo sicuro e interessante per trascorrere le festività natalizie. In ognuno dei luoghi indicati dall'itinerario, segnalato da frecce rosse, sarà possibile ammirare presepi e una preghiera dedicata.