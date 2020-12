Lutto a Bra: malore improvviso spegne la vita della collaboratrice parrocchiale Giuseppina Pagliano

Si sono svolti sabato 19 dicembre nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Bra i funerali di Giuseppina Pagliano, da tutti conosciuta come “Pina”, storica collaboratrice parrocchiale. È morta all’improvviso all’età di 85 anni, facendo calare una profonda tristezza in tutta la comunità.



Vedova da tempo, la donna era una presenza aperta al prossimo nelle opere del volontariato cittadino. La piangono i figli Graziella con il marito Silvio, Gianfranco con la moglie Roberta, nipoti, pronipoti oltre ai parenti di ogni grado.



Gentile e disponibile con tutti, piena di gioia di vivere e di entusiasmo, un sorriso autentico sempre dipinto sul volto: è questo il ricordo dei parrocchiani, che con commozione si sono stretti al dolore della famiglia.



Giuseppina Pagliano è stata ricordata anche durante la Messa prefestiva della IV domenica di Avvento, celebrata nella chiesa dei Battuti Neri, dove prestava servizio in qualità di Ministro Straordinario della Comunione.



Il suo esempio e la sua profonda generosità mancheranno a tutti.