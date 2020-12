Auto si ribalta in via Beinette a Peveragno

Auto ribaltata in via Beinette di Peveragno nei pressi dell'ex caseificio Valle Josina, ora Latterie Alpine.

La vettura si è cappottata all'altezza della rotonda, probabilmente a causa del manto stradale scivoloso dovuto al maltempo.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 11,20. Non è in gravi condizioni il conducente rimasto all'interno del mezzo ribaltato. La persona è stata presa comunque in carico dall'equipe medico sanitario del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Cuneo (allertata anche la squadra volontari di Morozzo, poi rientrati) per la messa in sicurezza del veicolo. Forze dell'ordine in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.