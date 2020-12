Mondovì in lutto per la scomparsa di "Nanni" Allena, storico imprenditore del settore arredamento

Si è spento ieri, sabato 19 dicembre, all'età di 90 anni, Giovanni Allena, storico imprenditore del monregalese.

Specialista del settore arredamento, iniziò la sua attività con i suoi due fratelli Aldo e Antonio. L'attività di famiglia è oggi portata avanti dai suoi figli che gestiscono con passione lo show room di via Torino.

Oggi tutto il monregalese è in lutto, come il Vbc Mondovì, che scrive: "Ci stringiamo intorno al nostro socio Mario in questo momento di dolore per la perdita del caro papà Giovanni. Un abbraccio anche ai nipoti Matteo, ex giocatore della nostra serie C, e Michela, aiuto allenatore nella nostra Under 16".

Alla moglie Lucia, ai figli Carlo con la moglie Antonella, Mario con la moglie Daniela, alla sorella Pinuccia e ai nipoti Clara, Giorgio, Michela, Matteo e Francesca, condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.

Il Santo Rosario verrà celebrato domani, lunedì 21 dicembre alle 20.30, nella parrocchia del Cuore immacolato di Maria, in via Cuneo, dove martedì 22 alle 10, saranno celebrati i funerali.