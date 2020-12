Bra, Premio “Pranzo di Natale” all’Istituto Professionale Statale Velso Mucci

“Da leccarsi i baffi” all’ultimo appuntamento organizzato dal Velso Mucci alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, del Provveditore agli Studi di Cuneo Maria Teresa Furci, della dirigente Antonella Germini dell’Umberto I di Alba e del dirigente Gian Luca Moretti.



La brillante idea di premiare nella scuola chi si impegna e crea un prodotto che possa lasciare il segno, è un motivo di incoraggiamento per tutti a studiare sempre più. Noto per i suoi talenti dell’indirizzo grafico (per la realizzazione di filmati e fotografie) e commerciale (per la vittoria di numerosi concorsi del settore), l’Istituto questa volta ha deciso di premiare l’alta ispirazione dell’indirizzo alberghiero: fiore all’occhiello ne è il rinomato Ristorante didattico.



L’ampio indirizzo, che si suddivide in Sala, Cucina, Pasticceria e Turistico, ha indetto e premiato venerdì 18 dicembre i sei vincitori del super concorso interno “Pranzo di Natale”. Ben quindici ragazzi del corso di cucina hanno aderito, inviando la loro proposta che consisteva in una portata a scelta: la maggior parte si è cimentata nella preparazione del dolce finale. Un’ardua ed elaborata impresa che, oltre all’ideazione e preparazione del piatto, doveva essere corredata da un’esaustiva presentazione, scritta o registrata su video… proprio come in televisione!



Le portate sono state esaminate da una severissima giuria composta dai professori di materia: Luigina Tomatis, Marco Tallone, il vice preside Roberto Salvatore (e il sostegno collaborativo di Francesco Giordano), seguendo i quattro criteri principali di valutazione relativi alla presentazione scheda della ricetta, la presentazione del video o foto, la presentazione del piatto, l’originalità del piatto.



Pari merito al terzo poso di sono classificati: Bortolotti Noemi della 5F con i “Tortelli di Babbo Natale”, Sara Vorraro della 4H con la “Charlotte Royale al cioccolato”, Pietro Messa della 5F con “M di Natale”; il secondo premio è andato a Lorenzo Sandrone della 5F che ha presentato “Sinfonia di maialino, secondo me”. Il provveditore Maria Teresa Furci infine, ha consegnato il primo premio, che consiste in un nuovissimo Personal Computer, a Luca Mastrocinque della 3F che ha presentato il piatto “Tortelli cotechino e lenticchie”. Il premio per la portata più originale è stato attribuito a Simone Morra della classe 4E con “Tomino primo sale con cedro candito e scaglie di caramello”.



L’evento è stato trasmesso in diretta su Facebook e rimarrà visibile sulla pagina dell’Istituto. Il prossimo appuntamento di gara interna è previsto per la prossima primavera con le “Olimpiadi di Chimica e Scienze dell’alimentazione- Prof. Dino Pappalardo”. Chissà che i ragazzi di cucina non si inventino una sorpresa da portare in tavola anche per le vacanze di Pasqua!



Prima della conclusione il dirigente Moretti ha esortato i ragazzi al costante impegno dimostrando come esso possa essere gratificato e ripagato. Non appena si placherà l’allerta e il distanziamento Covid e il ristorante didattico dell’Istituto potrà riaprire i battenti al pubblico, i piatti premiati potranno essere preparati e serviti al grande pubblico.