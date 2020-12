Santibriganti a Dronero in un altro emozionante spettacolo per le scuole

“È l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi con sindrome autistica.



Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa? Non si sa. Forse vogliono vivere una notte brava, piena di imprevisti, di paure ma anche di gioia, utile a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà.”



Continuano a Dronero gli spettacoli educativi di Santibriganti per i bambini ed i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Domani, lunedì 21 dicembre, andrà in scena alle ore 10 presso il Teatro Iris “Fratelli in fuga”.



Premio Giuria Ragazzi e Premio Giuria Esperti Festival «I Teatri del Mondo» Porto Sant’Elpidio 2020, lo spettacolo affronta il tema dell’autismo fronteggiandone in modo ammirevole i pregiudizi. Promosso dal Comune di Dronero, è prodotto in collaborazione con Fondazione Paideia di Torino.



La Fondazione Paideia è nata nel 1993 per iniziativa delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero, intenzionate a realizzare iniziative di solidarietà per i bambini del territorio. Riconosciuta tra le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) nel 1997, oggi è sostenuta attivamente dal Gruppo Ersel e da numerosi altri donatori.

Cultura dell’infanzia e società più inclusiva: da oltre vent’anni Fondazione Paideia lavora a fianco dei bambini e delle loro famiglie, promuovendo progetti efficaci ed innovativi.



Garantisce inoltre la creazione di contesti attenti e rispettosi delle necessità dei più piccoli, perché nessuna famiglia possa sentirsi sola e nessun bambino escluso.

Di ideazione e regia di Maurizio Bàbuin, lo spettacolo “Fratelli in fuga” ha come attori protagonisti Luca Busnengo e Lorenzo Goria.